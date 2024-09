Scherma su Instagram la foto dell’anello | Kharlan dice sì a Samele

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Olgaha detto sì: la schermitrice ucraina – sei volte medaglia olimpica nella sciabola – sposerà il plurimedagliato a cinque cerchi Luigi, con l’azzurro che ha fatto la proposta durante la loro vacanza in California. I due atleti hanno intrapreso la loro relazione ormai cinque anni fa e hanno ora deciso di sposarsi. Suspunta unadei due, conche mostra l’anello al dito e la frase: “Inaspettatamente ho detto di sì”. I due, che si erano conosciuti sulle pedane di tutto il mondo, si sono avvicinati ancora di più quando Olga si è trasferita a Bologna dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, con Luigi che ha raggiunto lei e la sorella a Budapest, guidando poi in macchina fino all’Emilia Romagna.