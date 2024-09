Paralimpiadi 2024 Amodeo è splendido oro nei 400 stile S8 | Incredibile quello che è successo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi – Anche Albertoieri sul podio alledi Parigi. Nella Nazionale di Nuoto dei Fenomeni c’è anche lui. E l’atleta delle Fiamme Gialle ha scritto la storia con unooro al collo. In vasca e tra i migliori al mondo, l’Azzurro comanda una straordinaria finale con una progressionefino al primo gradino. Chiude la gara, dei 400libero S8, con il tempo di 4’23”23. Sale di due gradini il podio a cinque cerchi, dopo il bronzo ottenuto a Tokyo 2020. “Avevo un’idea in mente per condurre la gara, non so se poteva funzionare, dopo devo controllare i passaggi “. Queste le prime battute a caldo dell’azzurro, come riporta il comunicato stampa della FINP. “E’quel che è. Sono veramente contento anche se non ho ben realizzato, vedere tutta questa gente che esulta assieme a te è davvero