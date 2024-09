Orgoglio di mamma La figlia di Licia Colò oggi quella bimba è una donna bellissima

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un recente evento a Napoli, presso Villa Doria d’Angri in via Petrarca, nel pittoresco quartiere di Posillipo, ha visto come protagonistie suaLiala Antonino, che ha catturato l’attenzione di tutti indossando un abito da sera che apparteneva alla nonna. Al suo fianco, il padre, Alessandro Antonino, un affascinante cinquantenne. La conduttrice ha condiviso sui social una foto emozionante che ritrae la diciannovenne Laila con il suo ex marito, regista con cui continua a collaborare, scrivendo: “Per me è molto toccante”. Liala Antonino, eccoladiLa 62enne, che conduce il programma Eden – Un pianeta da salvare su La7, ha manifestato grandeper la suaormai diventata una giovane, apprezzata travel blogger e anche modella.