Oblivion come finisce il film del 2013 con protagonista Tom Cruise

Oblivion si conclude con Jack che raggiunge la base Tet per distruggerla. Successivamente viene raggiunto da Beech, risvegliatosi dalla propria capsula criogenica, che aziona la bomba nucleare nascosta per portare a termine il loro piano suicida. Tre anni dopo, Julia e la figlia avuta da Jack vivono in un angolo incontaminato creato dall'uomo nella loro vita precedente. Successivamente un gruppo di sopravvissuti guidato da un clone dello stesso Jack, chiamato Tech 52 le raggiunge. Dopo aver risvegliato la propria memoria in seguito all'incontro avvenuto con Tech 49, si ricongiunge con la sua famiglia. Il finale del film diretto da Joseph Kosinski è ispirato a un racconto scritto dallo stesso regista nel 2005. Divenne poi un romanzo grafico che catturò l'interesse della Disney.