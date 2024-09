Mistero all’evento Dior a cui avrebbe partecipato Maria Rosaria Boccia le parole di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024)su Instagram si è sfogata contro la stampa italiana che l’ha paragonata ad Anna Delvey, la truffatrice russa che per anni ha finto di essere un’ereditiera milionaria. “La stampa mi ha definita in molti modi: influencer, accompagnatrice, sartina, una che si vuole accreditare, millantatrice, la Anna Delvey della politica italiana, aspirante collaboratrice, consolatrice, badante, e un amore culturale. Ma chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o l’altra persona, sfruttando un momento strategico per il Paese?“, ha scritto. Eppure, come sottolineato dasu Twitter, proprio come Anna Delvey, anchepotrebbe aver finto di partecipare a un evento. Un vero, spulciando le storie in evidenza di, si è accorta che tempo faa un evento di