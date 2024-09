Milan ecco gli anticipi e i posticipi fino alla tredicesima giornata di Serie A  Il calendario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 5 settembre 2024), sono stati pubblicate date e orari deglie deidiA.il calendario LaA 2024/25 sta entrando sempre di più nel vivo e dopo un inizio davvero pessimo da parte deldi Paulo Fonseca, adesso i rossoneri dovranno cercare di cambiare marcia e rendersi protagonisti di un campionato ben diverso da quanto fatto vedere nelle prime tre uscite. Al momento, il Diavolo si trova al 14esimo posto della classifica con solamente due punti. Adesso è in corso la sosta per le nazionali e la ripresa dellaA è prevista per il weekend del 14 settembre, quando Leao e compagni saranno impegnati nella sfida con il Venezia penultimo in classifica. Durante la pausa, la Lega ha deciso di comunicare le date e gli orari delle prossime sfide delle varie squadre.