Michel Barnier è il nuovo premier francese

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo sessanta giorni di incertezze, trattative politiche, stalli, veti e contro veti, alla fine Emmanuel Macron ha nominato unprimo ministro:. Il settantatreenne ex commissario europeo e membro del partito Le Républicain succederà al ben più giovane Gabriel Attal come. La nomina diavviene in un momento di grave crisi politica in Francia visto che dopo le elezioni legislative del 30 giugno e 7 luglio, nessun partito o coalizione è riuscito a ottenere una maggioranza, gettando il paese nell’incertezza. Sotto crescente pressione per trovare una soluzione, Macron ha infine scelto, sperando che questi sappia unire le diverse fazioni politiche e placare le tensioni. Non sarà facile vista la reazione iniziale dei partiti francesi.