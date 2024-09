Mary di Danimarca in abito di merletto trasparente si confida sul figlio | Ci mancherà

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024)diè sempre elegantissima e, da quando è diventata Regina, lo scorso gennaio 2024, ha dimostrato, ancora di più, il suo buon gusto in fatto di stile, nei diversi impegni che, ancora più di prima, la vedono come protagonista. La moglie di Frederik diriesce a scegliere l’outfit giusto per ogni occasione e, di recente, anche per la sua prima crociera istituzionale da sovrana, ha sfoggiato dei look adatti alle diverse visite, di cui è stata protagonista. Tornata a Copenaghen,diha preso parte ai Carlsberg Foundation’s Research Awards 2024, al Museo Glyptoteket, con unmolto chic ma che si concedeva anche un effetto vedo-non vedo.di, l’didiha presenziato, di recente, a una speciale premiazione, che ha avuto luogo nella capitale danese.