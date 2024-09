Joker | Folie à Deux una standing ovation di 10 minuti a Venezia per l’ambizioso sequel del film di Todd Phillips

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ildi Joaquin Phoenix, con la sua Harley Quinn, Lady Gaga, al braccio, è tornato a, ieri, mercoledì 4 settembre 2024, per l’attesissima prima mondiale di, che ha ricevuto unadi 10e mezzo. Il duo, insieme al regista, che è apparso l’ultima volta al Lido concinque anni fa, vincendo il prestigioso Leone d’oro del festival, è stato accolto dalle congratulazioni di un pubblico elettrizzato, nella Sala Grande, che lo ha applaudito per 10e mezzo. Durante l’ovazione, la folla periodicamente esplodeva in cori di “Ga-ga, Ga-ga, Ga-ga!“. Le pause sono state riempite da fan che urlavano “Gaga, ti amiamo!“. L’attrice-cantante ha ringraziato e ha mandato baci ai fan (quando non veniva fatta ridere dalla sua co-star).