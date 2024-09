Italia Donnarumma | Sono contento di affrontare una grande squadra come la Francia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gianluigi, portiere della Nazionalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro lain Nations League:su Mbappè “Mbappè? L’ho salutatoho salutato altri miei compagni di. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici, ma domani saremo rivali. Loro hanno giocatori, forti, imprevedibili e ci sarà da lavorare. Che partita sarà ? Penso che non ci sia partita migliore di questa. Non siamo quelli visti nell’Europeo, quindidiunala. E’ iniziato un nuovo ciclo, siamo tutti motivati, c’è allegria nel gruppo e dobbiamo continuare così. Ho visto senso di appartenenza e voglia di dimostrare chi siamo.