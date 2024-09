Ita Airways sciopero aereo | voli a rischio il 7 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fiumicino, 52024 – Lodel 7proclamato dalla Fit Cisl e dall’Ugl Trasporto dalle 13 alle 17 resta confermato. E’ quanto emerge dopo che il dipartimento nazionale Trasportodella Fit-Cisl si è riunito oggi per esaminare l’attuale situazione di Itaa seguito dell’approvazione dell’Ue per l’acquisizione del 41% dell’azienda da parte di Lufthansa, “sia in termini di evoluzione strategica che dei cosiddetti remedies indicati dalla stessa Commissione Europea, al momento non ancora definiti”.