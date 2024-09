Irlanda-Inghilterra | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gara valida per il gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025 che comprende anche Finlandia e Grecia. La Nazionale dei Tre Leoni, dopo la retrocessione in seconda serie, puntano a risalire immediatamentre, mentre i cugini ambiscono a stupire.si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Aviva di Dublino.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irlandesi si apprestano a ripartire con un nuovo tecnico, ovvero l’islandese Hallgrimsson che ad Euro 2016 riuscì ad eliminare proprio gli inglesi agli ottavi di finale. C’è molto comunque da lavorare su una squadra capace negli ultimi anni di avere la meglio solo su avversari modesti. Nuova era anche per gli inglesi dopo la fine del ciclo con Southgate in panchina, nonostante la finale raggiunta ad Euro 2024.