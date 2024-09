De Laurentiis batte gli sceicchi | il Napoli nella top 10 dei club più spendaccioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con 149,5 milioni spesi, ildi Desupera il Tottenham, Arsenal e i ricchiarabi. Solo il Chelsea fa meglio in Europa Aurelio Desi è trasformato nello sceicco d’Italia. Ilha chiuso il calciomercato estivo con una spesa record di 149,5 milioni di euro, piazzandosi all’ottavo postoclassifica mondiale deipiù prodighi. Una cifra da capogiro, distribuita su sei nuovi acquisti (escludendo Spinazzola, arrivato a parametro zero). Il patron azzurro ha superato colossi della Premier League come Tottenham, West Ham e Arsenal, ma anche i ricchiarabi come Al-Ittihad e Al-Nassr, che solo un anno fa facevano tremare l’Europa con le loro offerte faraoniche. In Italia, solo la Juventus di Giuntoli ha fatto meglio, con 165 milioni spesi.