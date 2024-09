De Laurentiis 20 anni di Napoli | dall’affare del secolo allo scudetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Aurelio Defesteggia due decenni alla guida del: dal fallimento al tetto d’Italia, una storia di successi e polemiche Ventifa, Aurelio Decompiva l’affare della sua vita. Il 6 settembre 2004, per soli 32,1 milioni di euro, rilevava unfallito. Oggi, quel “pezzo di carta” vale un impero. Dal cinema al calcio, Deha trasformato gli azzurri in una macchina da soldi: “Il calcio gli rende il 90 per cento rispetto al 10 per cento del cinema”, scrive il Corriere dello Sport. Raramente il bilancio è in rosso, e quando è in attivo, fioccano i dividendi. In vent’, ADL ha costruito un palmares invidiabile: uno, tre Coppe Italia, una Supercoppa. Nove partecipazioni in Champions, otto in Europa League. Numeri che lo inseriscono nell’olimpo dei presidenti azzurri, accanto ad Ascarelli, Lauro, Fiore e Ferlaino.