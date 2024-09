Carcinoma duttale della mammella cos’è e come si affronta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilè il tumore più frequente nelle donne, con oltre 55.000 nuove diagnosi l’anno in Italia. E può colpire anche le giovani. Grazie ai progressiscienza, tuttavia, si può arrivare sempre più presto alla diagnosi e soprattutto si possono studiare trattamenti su misura caso per caso, in base alla localizzazione e alla diffusionemalattia, partendo dalle caratteristiche invisibili delle cellule neoplastiche. La vicenda di Elle Macpherson, in qualche modo, è quella di tante, tantissime donne. Ma cosa significa? Sostanzialmente la definizione,riporta il sito dell’AIRC, indica il punto di partenzalesione. Quindi si tratta di un elemento “topografico”. Per il resto, a quanto si sa, il restodefinizione parla di sensibilità ai recettori per gli estrogeni e di positività per HER-2.