Atalanta | anche Kolasinac torna dalla Nazionale per lui allenamento a parte

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo Berat Djimsiti, rientrato ieri dal ritiro dall’Albania per la lesione al quadricipite sinistro,Seadfa rientro a Bergamo ed è a disposizione dell’. Il bosniaco ha svolto un lavoro individuale nella sessione pomeridiana del giovedì, dato che sta ancora recuperandolesione di primo grado al bicipite femorale destro accusata in Supercoppa europea contro il Real Madrid il 14 agosto.aveva risposto alla convocazione della Bosnia unendosi al ritiro della, prima di essere mandato indietro., per luiSportFace.