Astro Bot la recensione del platform robotico

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024) Annunciato lo scorso maggio allo State of Play di Sony,e la sua flotta sgangherata di robot atterrano finalmente su PlayStation 5. Mascotte introdotta per la prima volta nel 2013 con The Playroom,debutta finalmente con untutto suo che espande e migliora quanto già visto nell’ottimo free-to-play’s Playroom. Sviluppato da Team Asobi, nuovo nome del leggendario Japan Studio da sempre in prima linea per supportare le console di casa Sony,Bot è la prima, vera risposta di PlayStation dopo tanti anni allo strapotere di Nintendo nel mondo dei. Un’avventura vasta e divertente nella galassia dei Bot, simpatiche creature sintetiche finite disperse nei meandri di alcuni pianeti coloratissimi e bizzarri.