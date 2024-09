Antonello Venditti nuova gaffe dopo gli insulti alla fan | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024)disabile. Il cantante si rende protagonista di unaglirivolti ad una fan disabile. Nonostante le scuse arrivate pocosui social, l’artista è da giorni bersagliato sul web. (Continua) Leggi anche:, avete mai visto il figlio? È famosissimo e lavora in Tv: ecco chi è Leggi anche:, l’annuncio su Instagram: “Mi sono fatto male”, glifan disabile Il cantanteda alcuni giorni è al centro delle polemiche. Durante un concerto tenuto a Barletta, l’artista si è reso protagonista di unache è diventata virale sul web. Il cantautore si è rivolto in maniera sgradevole ad una fan disabile che interrompeva il suo discorso.si è poi scusato sui social, dicendo che nel buio non si è accorto che si trattava di una ragazza “speciale”.