Aloisa Atti il 6 settembre in concerto per Imola in Musica Ecco il mio Loast Mona Lisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 52024 – Lagenera emozioni forti, seduzioni definitive, specie se prodotta da anime creative. Come nel caso di Eloisa, chanteuse compositrice a suo agio tanto nella black music quanto nelle atmosfere latine e nel cantautorato, venerdì 6inalle 21 perinin Piazza della Conciliazione per presentare il disco ‘’. Un rendez-vous da segnare con la crocetta rossa, parte dello showl-canoro ’Songs of Mine’, ribalta condivisa con Marco Bovi alla chitarra, Emiliano Pintori al pianoforte e Marco Frni alla batteria. Eloisa, il tema centrale della serata? "L’album che andremo a sfogliare è il secondo di genere Americana, dopo ‘Edges’ e qualche brano da album precedenti, come ‘Penelope’.