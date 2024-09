Agli Arsenali Repubblicani torna il PisaBrickArt2024 | l’evento per gli amanti di Lego

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pisa, 5 settembre 2024 – Sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito) gliaccolgono i mattoncini più famosi del mondo. Un evento dedicato a tutti gli appassionati diorganizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con OrangeTeam LUG. La formula delè quella collaudata delle scorse edizioni: esposizioni, laboratori, talk di appassionati e professionisti, tanto divertimento per grandi e piccini. “È una grande soddisfazione riportare a Pisa un'esposizione così importante – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – per di più in una cornice straordinaria come quella degli, in occasione del decimo anniversario dell'attività degli appassionati pisani dei famosi mattoncini danesi.