Viaggio dell’anima con Dolcenera | l’artista in concerto all’arena

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Francesca da Rimini proseguono i concerti della seconda edizione del festival Rim - Rimini in musica. Domani sera alle 21.30 saràa scendere nell’arena. Un ‘one woman show’, in cuisalirà un palco esibendosi come solista al pianoforte, in un dialogo interiore raccontato attraverso i brani della carriera. Una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono che passa attraverso i tasti bianchi del pianoforte e si disperde tra il pubblico.porta sul palco il suo ultimo lavoro in studio, Anima mundi, unche rappresenta in modo filosofico gli elementi che costituiscono la vita (terra, acqua, fuoco, aria, etere), di cuine descrive l’anima e l’essenza. Uno spettacolo introspettivo e solitario, nel qualeproporrà la sua musica con sfumature rock e blues.