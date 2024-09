Usa +5% ordini alle fabbriche in luglio come da stime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) New York, 4 set. (askanews) – Inglistatunitensi hanno registrato un picco, dopo i crolli di giugno e maggio. Il dipartimento del Commercio ha rilevato un ribasso del 5% a 592,1 miliardi di dollari. Anche le attese degli analisti prevedevano la stessa crescita. Il dato di giugnoo è stato rivisto in leggero ribasso e cioè da 564,2 miliardi di dollari a 564 miliardi di dollari. Al netto dei trasporti, il dato è aumentato dello 0,4%. Escludendo la difesa, un’altra categoria volatile, il dato è in rialzo del 5,1%. L'articolo Usa, +5%indaproviene da Ildenaro.it.