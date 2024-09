Stalking il pm è in ferie e il molestatore è a piede libero | il braccialetto elettronico può attendere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Inquieta la storia di un pm che indaga per maltrattamenti e che, essendo in, “congela” la denuncia di una donna. Se il pm è in vacanza ilpuò. Questo il senso di una storia lunare raccontata dalla stampa veneta. La circostanza vacanziera ha fatto sì che si “potesse bloccare per giorni e giorni la valutazione circa la richiesta dell’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex-moglie nei confronti di un uomo di 65 anni; denunciato pere maltrattamenti”. La vicenda è accaduta a Treviso, il Giornale la rilancia per la sua assurdità. La donna dovràfino al 10 settembre, sperando che non le succeda nulla di brutto. E’ accaduto veramente a Treviso. La vicenda riguarda una donna di 50 anni, separata dal coniuge, contro il quale lo scorso maggio ha sporto denuncia.