Stadio ‘Nanni’ conto alla rovescia per i lavori

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Aperture in questi giorni delle buste della gara da un milione di euro per la riqualificazione dellocomunale ‘Enrico Nanni’. Saranno rifatti completamente, tra l’altro, spogliatoi, impianto di illuminazione, manto erboso in sintetico. "Idi rifacimento del manto erboso del campo partiranno tra fine settembre e il mese di ottobre – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Di seguito si procederà con l’efficentamento energetico: il solare termico, il fotovoltaico, e migliorìe e interventi di parte della tribuna, in alcuni punti attualmente ammalorate". L’intervento dovrebbe giungere a termine entro la fine dell’anno. Nei prossimi mesi la squadra di calcio locale, il Bellaria Igea Marina 1956, disputerà gli incontri casalinghi al campo de La Valletta, a Igea Marina. Piccolo terremoto in questi giorni, intanto, ai vertici del sodalizio biancazzurro. Doppia dimissione.