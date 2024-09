Simmenthal ritirata dai supermercati | qual è il lotto a rischio L’allarme del ministero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un nuovo richiamo è stato diffuso sul sito ufficiale deldella Salute: si tratta di undi, noto piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale. Il motivo è legato all’eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura. Nello specifico la data dell’allerta alimentare è quella del 29 agosto, mentre il nome o ragione sociale dell’Osa a nome dele il prodotto è commercializzato è Bolton Food S.p.A. Ilrichiamato è G156, il prodotto è realizzato in Via Matteotti, 2 Aprilia, in provincia di Latina. Descrizione peso/volume unità di vendita: 3 x 140 g. La data di scadenza della carne in scatola in questione è 31-12-2028.