Powerlifting | Qarada Cui Guo e Degtyarev mattatori della prima giornata alle Paralimpiadi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Va in archivio ladi competizioni di para poweliftingdi Parigi 2024. Oggi, mercoledì 4 settembre, si sono svolti quattro segmenti di gara, tutti disputati senza la partecipazione di nessun rappresentanteNazionale azzurra. Nellacategoria salita in pedana, quella riservata alla -49 kg maschile, a spuntarla è stato il giordano Omar Sami Hamadeh, il quale si è imposto di misura sollevando 181 kg, una lunghezza in più del turco Abdullah Kayapinar, secondo con 180 kg. Bronzo invece per il vietnamita Le van Cong (171 kg).