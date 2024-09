Petrolio | prezzi ancora in calo Wti sotto i 70 dlr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Idelproseguono in, appesantiti dalle preoccupazioni per l’aumento dell’offerta. I future sul Wtii 70 dollari al barile a 69,43 dollari (-1,13%) e quelli sul Brent a 72,87 dollari (-1,08%). Un report di Bloomberg ha indicato che i governi rivali della Libia sarebbero vicini a un accordo che potrebbe segnare la ripresa della produzione dopo le recenti interruzioni. Il potenziale accordo per ripristinare l’offerta dipotrebbe portare al rientro sul mercato di oltre 500.000 barili al giorno. Inoltre, isonopressione a causa del piano dell’Opec di aumentare la produzione nel quarto trimestre e delle preoccupazioni sulla domanda in corso dai mercati chiave.