Perché la Turchia cerca la mediazione tra Etiopia e Somalia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il secondo round di colloqui indiretti, mediati dalla, traedsi è concluso nei giorni scorsi senza un accordo definitivo, lasciando in sospeso una questione diplomatica cruciale per la stabilità del Corno d’Africa. Ma ci sono buone opportunità per il futuro, e laha un ruolo nel permettere la concretizzazione di queste – mediando un accordo diplomatico che aumenterebbe il valore del cosiddetto “Ankara Consensus” in Africa. Le tensioni tra i due Paesi africani si erano intensificate a gennaio, quando l’aveva siglato un controverso accordo portuale con il Somaliland, una regione autoproclamata indipendente dalla