Ordine attacca | Barella? Non proprio il massimo del patriottismo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Italia giocherà venerdì in casa della Francia e lunedì contro Israele (in campo neutro) per le prime due partite di UEFA Nations League. All’impegno con la Nazionale non parteciperà, che lunedì si è sottoposto a un intervento programmato al naso. Questo, però, non è piaciuto particolarmente a. L’ASSENZA – A Franconon è piaciuta la defezione “programmata” per questi impegni di settembre dell’Italia: «Oggi non c’è Nicolòperché si è operato al naso. Devo dire: sottoporsi a un’operazione al naso quando c’è la Nazionale non mi sembraildelcalcistico. Comunque: un trio fatto così, con, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, secondo me non è che ce l’hanno tutti.