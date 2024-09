Nuova antenna telefonica Scatta la raccolta firme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si stanno raccogliendoin paese per scongiurare l’installazione di unaalta 31 metri in centro, all’altezza del civico 17 di via Vittorio Emanuele. "Abbiamo promosso questa iniziativa per informare più gente possibile di quanto sta accadendo e per impedire questa operazione sconsiderata – afferma Oreste Magni, uno dei promotori (nella foto)-. Intendiamoci ognuno di noi ha un cellulare, non siamo quindi contro alla realizzazione dei ripetitori, vogliamo però che siano posizionati nelle aree decise dalle comunità locali e non dal semplice interesse degli operatori telefonici". In Comune una comunicazione da parte dell’operatore telefonico è arrivata in pieno agosto tramite Pec. Da quel momento il Comune aveva sette giorni di tempo per indire una Conferenza dei servizi. Ma di fatto tre venivano persi col fatto che gli uffici erano chiusi.