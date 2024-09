Niente polo scolastico | Sarebbe uno spreco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Abbiamo sempre detto di essere contrari al progetto del nuovoapprovato dalla precedente giunta di centrosinistra, un’opera da oltre 18 milioni di euro di cui la nostra comunità non ha bisogno". A giugno, il giorno dopo la sua elezione, il nuovo sindaco di centrodestra Antonino Abbate aveva inviato una lettera alla dirigente scolastica per informarla: "È nostra intenzione interrompere la procedura di progettazione e costruzione". Subito dopo una lettera a Regione Lombardia per comunicare la rinuncia della quota di finanziamento di 2,2 milioni di euro. Alla vigilia dell’apertura del nuovo annoAbbate ribadisce: "Il 12 settembre tutti gli alunni delle nostre scuole rientreranno nelle loro aule, non ci sarà alcun trasferimento e nessuna scuola verrà chiusa".