Mario Rui rifiuta ancora | il portoghese dice no all’ultima offerta arrivata ieri sera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nonostante le proposte dalla Turchia e il desiderio di trasferirsi in Portogallo,Rui continua a dire no a tutte le offerte.Rui, terzinodel Napoli, continua a tenere salda la sua posizione: non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra partenopea. Nonostante le numerose offerte ricevute, il giocatore ha sceltouna volta di rimanere a Napoli. La recentedalla Turchia è stata prontamenteta, confermando la sua determinazione a restare. Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato,Rui ha ricevuto un’altra proposta da un club turco nellata di, ma ha deciso di non accettare. Schira ha rivelato durante un’intervista su Kiss Kiss Napoli che questo rifiuto non è un caso isolato: “Sono sei o sette le squadre cheRui hato fino ad oggi.