Lorenzo Spolverato è un vip del prossimo Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’è anche uno che si chiamanel cast della prossima edizione delma, al contrario di Michael Castorino, concorrente non famoso annunciato in esclusiva su queste pagine, è un vip. O così sostiene. Il nome diè stato fatto da DavideMaggio.it che ha così scritto: “Al cast dei 14 concorrenti vip che Davide Maggio vi ha annunciato, si aggiunge un quindicesimo e (per ora) ultimo inquilino dell’edizione 2024/2025 che rientra tra le celebrità ma può essere tranquillamente annoverato nella categoria “ma chi?“. Si tratta diche, nella bio di Instagram, si definisce “a volte attore, a volte modello, a volte impazzisco””. Il nome diha però al suo fianco un punto interrogativo.