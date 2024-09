Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un grande abito ha bisogno della giusta camicia: un abbinamento senza tempo ed elegante, certamente, ma anche difficile da trovare. Ecco perché abbiamo riunito un gruppo didi abbigliamento maschile tra i più competenti al mondo per rispondere in modo definitivo a tutte le domande di caratterele. Ecco ledachenel. Abbiamo dedicato molte parole all'analisi di ciò che rende perfetto un abito e a come trovarne uno che ti piaccia. Ma a meno di non essere Timothée Chalamet o Donald Glover, avrai bisogno di una camicia da abbinare all'abito. Sebbene esistano più opzioni alternative del tutto accettabili, dalle magliette a maniche lunghe, alle polo, fino alle canottiere, una camicia classica è ancora la scelta più giusta nel 90% dei casi.