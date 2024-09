La nuova vita della frazione di Fiano Campatelli presenta il progetto | Un cambiamento importante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "È stata la prima di alcune iniziative che vedranno me e la giunta incontrare i cittadini e le cittadine delle frazioni e del centro. Siamo partiti dae lo abbiamo fatto per condividere con i residenti ilche porterà alla riqualificazione di piazza Gasparri, delle sedi stradali e dei marciapiedi delle zone oggetto di intervento". È così che il sindaco Giovanniha tirato le somme dell’incontro con i residenti disvoltosi due giorni fa al circolo di piazza Gasparri. Un’assemblea convocata dall’amministrazione comunale per fare il punto con i cittadini in merito agli interventi che nella visione di chi amministra dovrebbero portare a riqualificare l’intera(prevedendo a margine anche una migliore regimazione delle acque meteoriche).