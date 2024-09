Joker | Folie à Deux un nuovo filmato offre il primo sguardo ad Harvey Dent

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024), uniladAbbiamo. Abbiamo Harley Quinn. Ora abbiamo anche. Anche quest’ultimo sarà infatti presente nel prossimo sequel di Todd Phillips,, come rivelato da unrilasciato dalla Warner Bros. martedì mattina. Ilmostra per la prima volta Harry Lawtey, noto per il ruolo di Robert Spearing nell’acclamata serie di HBO e BBC Two “Industry”, nel ruolo di, alias Due Facce, uno dei principali avversari di Batman.è stato introdotto per la prima volta nei fumetti della DC Comics come procuratore distrettuale di Gotham City, il cui sfregio simmetrico con l’acido per mano della mafia lo porta a una vita di crimini e di personalità contrastanti.