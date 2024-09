Joker | Folie à Deux la recensione | l’amore non è un musical

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una risata amara, That’s life in sottofondo e una battuta diventata subito iconica: “Non capiresti”. Lo avevamo lasciato così Arthur Fleck. Imprigionato tra gli squallidi corridoi dell’Arkham Asylum alle prese con i suoi racconti perversi. Dovevamo credergli oppure no? Tutto vero o un frutto marcio della sua immaginazione? Poco importa. Cinque anni faci lasciava in uno scomodo limbo, senza dare troppe risposte. Proprio come il Pagliaccio di Gotham ha sempre fatto anche nei fumetti e ne Il cavaliere oscuro di Nolan, dove le sue origini rimanevano immerse nel dubbio. Perché niente inquieta di più di punti interrogativi rimasti irrisolti. Questo era uno dei motivi per cui l’insolito cinecomic di Todd Philips andava bene così. Un film intrigante, indipendente, senza legami con universi condivisi e soprattutto senza bisogno di un sequel.