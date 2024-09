Incidente a Cesano Boscone violento schianto tra due auto | gravissima una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unadi 53 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di unavvenuto mercoledì pomeriggio nel territorio di, in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente si è schiantata contro un’altraguidata da un uomo di 51 anni in prossimità dell’incrocio tra via Antonio Gramsci e via Benedetto Croce, nella frazione Quartiere Tessera. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato poco dopo le 17. Sul posto sono state inviate due ambulanze e i vigili del fuoco, ma a causa di gravi traumi che laha riportato al cranio, al torace e un arto superiore è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata in codice rosso – il più grave – all’ospedale Niguarda di Milano. Il conducente dell’altraè rimasto illeso e non è stato ospedalizzato.