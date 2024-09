Il Sindaco di Latina convoca la prima seduta della Consulta per la casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – IldiMatilde Celentano hato laper lae il mercato immobiliare. La riunione di insediamento avrà luogo il 6 settembre alle ore 11 presso la sala De Pasquale. “Istituita nel 2022, laprende finalmente il via – dichiara lacittadina – Tra gli obiettivi dell’organismo quello di favorire la trasparenza negli affitti, a tutela degli inquilini per l’applicazione di canoni concordati e dei proprietari di, ma anche degli immobili commerciali, per l’accesso alle agevolazioni previste per legge. La, inoltre, fornirà un supporto conoscitivo in ordine alle problematiche relative alle esigenze abitative e in generale del mercato immobiliare che, attraverso il costante confronto tra istituzioni e associazioni, potranno così trovare soluzioni”.