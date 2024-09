Il Rimini adesso è al completo Piccoli si unisce alla truppa di Buscè

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’accordo c’era già da più di qualche giorno. Esattamente da venerdì scorso quando i dirigenti delin trasferta a Milano hanno di fatto chiuso il mercato estivo. Ma per la firma si poteva anche attendere anche qualche giorno in più. Da ieri, infatti, Marconon è più un giocatore svincolato, in cerca di una nuova squadra. Il centrocampista originario di Seriate, nel Bergamasco, ha messo la firma sul contratto che lo legherà alquesta e la prossima stagione. Un biennale per la mezzala classe 2001 che per la prima volta, calcisticamente parlando, lascia casa. Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, lì ha anche debuttato in prima squadra nel 2020 rimanendo in tutte le stagioni successive. Mettendo insieme in serie C 110 presenze e andando due volte a bersaglio.