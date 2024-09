I migliori orologi scelti dalle star alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladeldiporta sul red carpet film straordinari, celebrità internazionali, ma anche alcuni deglipiù iconici al mondo. In un contesto in cui ogni dettaglio conta, gli attori hanno scelto di completare i loro look con segnatempo che esprimono stile, precisione e un'eleganza senza tempo. Durante la kermesse, che si conclude il 7 settembre, abbiamo visto sfilaredel calibro di Brad Pitt, George Clooney, (protagonisti anche della nostra cover di questo mese), Antonio Banderas e Daniel Craig, ciascuno con al polsoche non passano inosservati. Questi accessori, spesso firmati da marchi di lusso come Cartier, sponsor ufficiale del festival, sono diventati simboli di status e buon gusto, catturando l'attenzione degli appassionati e degli intenditori.