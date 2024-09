Gennaro Sangiuliano al Tg1 | Ho avuto una storia con Maria Rosaria Boccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il ministro della Cultura,, è intervenuto in un’intervista al Tg1 per chiarire la sua posizione riguardo al cosiddetto “caso”. L’intervista, della durata di circa 15 minuti, è stata anticipata durante l’edizione delle 20 e verrà trasmessa integralmente subito dopo il telegiornale, con uno slittamento del programma “Affari tuoi”. Le dichiarazioni di: nessun costo per il Ministero Nel corso dell’intervista con il direttore Gianmarco Chiocci,ha ribadito pubblicamente quanto già comunicato alla premier Giorgia Meloni in un incontro riservato a Palazzo Chigi. Il ministro ha dichiarato che il Ministero della Cultura non ha sostenuto alcun costo per i viaggi e gli alloggi relativi all’imprenditrice campana