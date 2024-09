Frattesi Europei grande delusione ritrovare unione e spirito

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Laè stata grandissima perchè non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare ma ora siamo qui e siamo pronti a ripartire”. Anche per Davidequella di Euro2024 è una ferita che brucia ancora ma il centrocampista azzurro, come il resto del gruppo, è proiettato verso la sfida di Nations League di venerdì contro la Francia. Intervistato da RaiSport,racconta del discorso fatto al gruppo lunedì dal capodelegazione Buffon, “un’istituzione qui e quando parla lui fa sempre un certo effetto. Ci ha parlato diquell’e quelloitaliano che probabilmente all’Europeo è mancato. Siamo stati tutti d’accordo con lui, bisognaquelloe quell’unità e cercare di ripartire”.