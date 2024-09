Fiera di Sant’Alessandro apertura anticipata a venerdì mattina | 175 le imprese presenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bergamo. Nel solco tracciato lungo dodici secoli di storia, da6 a domenica 8 settembre a Bergamo torna l’attesadi, rassegna regionale organizzata da BergamoNuova in collaborazione con Promoberg dedicata al settore primario, tra agricoltura, macchinari e tecnologie, zootecnia, equitazione e prodotti tipici. Lariaccende i riflettori su un settore fondamentale per l’economia, il lavoro e l’ambiente del nostro Paese e territorio, così come per la tutela, la sicurezza e l’alta qualità dei prodotti made in Italy e in Bergamo che imbandiscono le tavole di mezzo mondo.