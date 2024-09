Fabio Micheli nominato nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Giovane Ancona ha trovato inilche condurrà la società biancorossa verso il futuro:campo, festa del ventennale, rapporto sempre più stretto con l’Atalanta. Le fondamenta di questi progetti hanno però la firma indelebile di Diego Franzoni, per una dozzina di anni al timone della società dorica. Anni di progetti educativi importanti come il Torneo della Macroregione Adriatico Ionica e non solo, ma anche di trionfi in campo, con la vittoria dei titoli Regionali del 2019 e del 2023. Franzoni non sarà più il, ma resterà come punto di riferimento per la società continuando a ricoprire ruoli dirigenziali e importanti per lo sviluppo del progetto Giovane Ancona. "In questi anni ho lavorato insieme ai dirigenti e ai tecnici per dare il massimo ai bambini e ai ragazzi tesserati, seguendo lo slogan "sii il tuo meglio " le parole di Franzoni.