F1 Newey sempre più vicino ad Aston Martin Lawrence Stroll | Parliamo non da mesi ma da anni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Adrianpiùall’. L’ingegnere genio del paddock di F1, in partenza dal team Red Bull dopo un lungo periodo di successi e innovazioni, è alla ricerca di un nuovo team. Inizialmente il suo nome era stato accostato a Ferrari, con le discussioni che si sono però congelate echeha virato in direzione della casa inglese. “Adrian è chiaramente l’individuo più talentuoso e dotato della F1 in base al suo background e alla sua storia,” ha commentato, proprietario del team. “Sarei molto entusiasta se Adrian si unisse al nostro team, poiché penso che tutti gli altri team di F1 sulla griglia si sentirebbero esattamente allo stesso modo” ha detto parlando ai microfoni di Bloomberg TV.non ha voluto confermare la presenza della firma sul contratto, ma nemmeno ha smentito la cosa: “Lo spero sicuramente.