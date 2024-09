Ecco come finisce My Home My Destiny

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoled√¨ 4 settembre 2024) In attesa del ritorno di Uomini e Donne e grazie al passaggio di The Family in esclusiva su Mediaset Infinity, sono tornate nel daytime feriale su Canale 5 le drammatiche storie di MyMy. Masi concluder√† la dizi turca con protagonisti Demet √Ėzdemir e ?brahim √áelikkol? Scopriamolo. La morte di Mehdi Innanzitutto, √® bene precisare che gli episodi che compongono la seconda stagione di MyMysono 99. Attualmente, la programmazione di Canale 5 √® arrivata al 38esimo episodio, motivo per il quale ne mancano 61 al gran finale. Il primo punto di svolta per arrivare alla conclusione della dizi turca sar√† la morte di Mehdi Karaca (?brahim √áelikkol).