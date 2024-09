È giunto il tempo di grandi realizzazioni | il segno che sbanca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ARIETE È ancora presente la Luna nuova che vi aiuta ad esprimere al meglio le vostre doti professionali, attivatevi immediatamente. Novità invece nel pomeriggio: Luna entra in Bilancia e si congiunge a Venere, il rischio di una improvvisa tensione con il coniuge o con qualche collaboratore è alto. Calmatevi da soli, in serata un'altra sorpresa non richiesta, Marte diventa ostile in Cancro. Ne riparleremo. TORO Sollecitate ancora nel campo degli affari approfittando dell'ultimo raggio della Luna nuova in Vergine, èdiper voi. Fino a sabato conviene essere sempre in azione. Luna verso sera entra in Bilancia e conferma la positività del momento che permette di valutare in modo obbiettivo le circostanze esterne e prospetta nuove possibilità da sviluppare. Se manca un po' di grinta con Marte in Cancro la troverete.