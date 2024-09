Due piccoli campioni allo stage nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mattia Bugelli e Giulio Ricci, i due giocatori di padel "under 16" lucchesi tesserati al Padel Lucca Indoor di Guamo, nel territorio di Capannori, sono stati indirizzati dal sodalizio lucchese per sette giorni di training intensivo a Follonica (Grosseto), dove avranno modo di allenarsi e interagire con alcuni dei migliori giocatori di padel del settore giovanile. I due ragazzi, che stanno lavorando con grande impegno sognando palcoscenici importanti: affronteranno giorni di preparazione atletica, di tecnica in campo ed altro.