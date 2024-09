Derby Inter-Milan | data orario biglietti Tutto quello che c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024)o, 4 settembre 2024 – Ora è ufficiale: domenica 22 settembre alle ore 20.45 sarà tempo didi fronte, in una settimana che vedrà nerazzurri e rossoneri impegnati anche nella prima giornata di Champions League, rispettivamente contro Manchester City (mercoledì 18 settembre, a Manchester, alle ore 21) e Liverpool (martedì 17 settembre, a San Siro, alle ore 21). In campionato l'affronterà prima il Monza, all'U-Power Stadium, domenica 15 settembre alle ore 20.45. Il, invece, ospiterà il Venezia sabato 14 settembre, sempre alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi è partita con un pareggio e due vittorie: primo posto in classifica, 4-0 nell'ultima uscita contro l'Atalanta. Il Diavolo di Paulo Fonseca è invece a due punti, dopo il pareggio con la Lazio (2-2), il ko contro il Parma (1-2) e il pari arrivato negli ultimi minuti contro il Torino.